Yeni eğitim öğretim yılı
55 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:46 Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı başladı.
Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede 20 bin öğrenci ve 2 bin öğretmen için yeni eğitim ve öğretim yılının başladığını belirtti.
Tüm öğrencilere başarılar dileyen Katipoğlu, eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.
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