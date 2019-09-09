Samsun'un Bafra ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı başladı.

Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede 20 bin öğrenci ve 2 bin öğretmen için yeni eğitim ve öğretim yılının başladığını belirtti.

Tüm öğrencilere başarılar dileyen Katipoğlu, eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.