Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim öğretim yılı
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Yeni eğitim öğretim yılı

55 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı başladı.

Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede 20 bin öğrenci ve 2 bin öğretmen için yeni eğitim ve öğretim yılının başladığını belirtti.

Tüm öğrencilere başarılar dileyen Katipoğlu, eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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