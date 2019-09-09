Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim öğretim yılı
Son Dakika Güncel Haber

Yeni eğitim öğretim yılı

19 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeni eğitim öğretim yılı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninde, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda devam etti.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, törende yaptığı konuşmada, eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğuna inandıklarını söyledi.


Her şeyin insanı sevmekle başladığını kabullenen bir anlayışa sahip olduklarını belirten Demirci, şunları kaydetti :

"Aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz canınızdan çok sevdiğiniz sevgili yavrularınızı bu hizmet anlayışıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitmeyi amaç edindik. Çocuklarımızı yetiştirirken onları yarıştırarak değil, birbirleriyle kıyaslayarak değil, severek, koşulsuz olarak sevdiğimizi ve her şartta kendilerine güvendiğimizi belli ederek hoşgörüyle yetiştirelim. Bugün itibariyle 34 okul ve kurumda yaklaşık 6 bin 300 öğrenci ile okullardayız, yollardayız."

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.


Törene, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası
AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:07:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim öğretim yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]