Yeni eğitim öğretim yılı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninde, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda devam etti.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, törende yaptığı konuşmada, eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğuna inandıklarını söyledi.



Her şeyin insanı sevmekle başladığını kabullenen bir anlayışa sahip olduklarını belirten Demirci, şunları kaydetti :

"Aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz canınızdan çok sevdiğiniz sevgili yavrularınızı bu hizmet anlayışıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitmeyi amaç edindik. Çocuklarımızı yetiştirirken onları yarıştırarak değil, birbirleriyle kıyaslayarak değil, severek, koşulsuz olarak sevdiğimizi ve her şartta kendilerine güvendiğimizi belli ederek hoşgörüyle yetiştirelim. Bugün itibariyle 34 okul ve kurumda yaklaşık 6 bin 300 öğrenci ile okullardayız, yollardayız."

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.



Törene, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.