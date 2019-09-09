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Yeni eğitim öğretim yılı

26 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kösbucağı Ortaokulu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunup İstiklal marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu ve şiir okudu. Programda öğrenciler ve ilçe protokolü okul bahçesine yaban mersini, keçiboynuzu ve zeytin fidanı dikti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, tören sonunda yaptığı açıklamada, aynı okula 10 yıl önce 400 zeytin fidanı dikildiğini anımsattı.

Zeytinlerin meyve verdiğini dile getiren Açıkyörük, "Zeytin ağaçlarından toplanan meyvelerden yaklaşık 1 ton zeytinyağı elde edilmeye başlandı. Bu okulumuz için iyi bir gelir. Artık uygun olan okullarımızın bahçelerine zeytin fidanı ve keçiboynuzu fidanı dikeceğiz. Hem okullarımızın çevresi yeşillendirilecek hem de ağaçların meyvesinden istifade etmiş olacağız." dedi.

Erdemli, Mersin, Zeytin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:12 Kaynak: AA
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