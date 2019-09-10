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Yeni eğitim öğretim yılı

1 saat önce

Bilecik'te, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

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Bilecik'te, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 700. Yıl İlkokul ve Ortaokulunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kuruluşun ve kurtuluşun şehrinde eğitimin de 1 numaralı olabilmesi için yürütecekleri çalışmaları ve hedefleri için önemli mesajlar vermek istediğini söyledi.

Kaymakamlar ve milli eğitim teşkilatlarıyla toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Şentürk, şöyle konuştu:


"Çocuklar bizim göz bebeğimiz. Daha iyi daha nitelikli eğitim verebilmek için buradayız. Velilerimizin de sorumlulukları var. Anne ve baba olarak yapacakları var, bunun en önemlisi de ilgi ve sevgidir. Öğretmenlerimizin duruşu, sevgisi ve ders anlatış tarzı önemli. Öğretmenlerimizden her öğrencinin görünen ve görünmeyen fotoğrafını görmesini istiyoruz. Biz hiçbir öğretim çalışanını ihmal edemeyeceğimiz gibi hiçbir öğrencimizi de ihmal edemeyiz. Eylem planı ortaya koyacağız. Vizyon 2023 belgesinde bunların hepsi var. Burası butik bir il, öğretmenlerimizin çalışmalarına dokunabiliriz ve ulaşabiliriz, bu anlamda zorluğumuz yok. Bilecik'i eğitim-öğretimde örnek bir il haline getirmek istiyoruz."

Şentürk, karış karış okulları dolaşacaklarını ve kendilerine düşen görev neyse onu belirleyip ortaya koyacaklarını sözlerine ekledi.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yeterlikleri ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Mustafa Baki Babaoğlu ile Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik de katıldı.

Halk oyunları ve tekvando ekibi gösterilerinin ardından 1. sınıf öğrencilerine "Hoşgeldin çiçeği" verilmesiyle devam eden program, Vali Şentürk ve beraberindekilerin Z-Kütüphanenin açılışının gerçekleştirilmesiyle sona erdi.

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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