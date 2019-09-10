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Yeni eğitim-öğretim yılı

29 dakika önce

Muş'un Bulanık Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasından dolayı mesaj yayımladı.

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Muş'un Bulanık Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasından dolayı mesaj yayımladı.

Edip, mesajında, yeni eğitim öğretim yılına yaklaşık bin 450 öğretmen ve 24 bin 500 öğrenci ile başlamanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Müdürlük olarak bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilinciyle temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocukların iyi bir eğitim almaları için tüm imkanları seferber ettiklerini kaydeden Edip, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Diğer yıllara nispeten bu yıl eğitim ve öğretime çok iyi bir durumda girdik. Tabi ki sıkıntılar vardır. Örneğin 130 öğretmen açığımız var. Bu sıkıntıyı da eğitim fakültesi mezunu alarak açığımızı kapatacağız. Tüm öğretmenlerimizin ve sevgili öğrencilerimizin, aileleriyle sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmesini diliyorum."

Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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