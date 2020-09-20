Yeni eğitim-öğretim yılı - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, yeni eğitim-öğretim yılının birinci sınıflar ile okul öncesi sınıflarda yüz yüze eğitim şeklinde başlayacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2-12. sınıf öğrencilerinin bilişim ağı üzerinden (EBA) uzaktan eğitim yoluyla eğitim-öğretimlerine devam edeceğini ifade eden Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınıyla ülke olarak mücadele ettiğimiz bu dönemde, her şeye rağmen aydınlık yarınlarımızın teminatı sevgili çocuklarımızın yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamasının sevinç ve heyecanını değerli ailelerimiz, sevgili öğrencilerimiz ve eğitim camiamız ile içtenlikle yaşıyoruz. Yaşadığımız bilişim ve teknoloji çağında ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin eğitim ve öğretime sağladıkları imkan ve verdikleri önemle ölçüldüğü bilinmektedir. Devlet olarak biz de ülkemizin gelişmiş ülkeler sıralamasında ön saflarda yer alması adına eğitim seviyesi ve kalitesini yükseltmek, eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla örnek olacak önemli çalışmalar yapıyoruz.

Tüm bunları yaparken değerli ailelerimize olduğu kadar sevgili yavrularımızı bilgi ve beceri ile donatan büyük bir özveri ve gayretle görev yapan değerli öğretmenlerimize önemli görevler düşmektedir.

Sevgili öğretmenlerimizin elinde şekillenecek yavrularımızın aklın ve bilimin ışığında yol almaları, milletini ülkesini seven, milli ve manevi değerlere bağlı, sorumluluk bilinci gelişmiş, nitelikli, düşünen, araştıran, sorgulayan, öz güveni tam birer birey olarak yetiştirilmeleri, ülkemizi büyük ve güçlü kılacaktır."