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Yeni eğitim öğretim yılı başladı

2 saat önce

Yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen dersbaşı yaptı.

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Yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen dersbaşı yaptı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:55 
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