Cumhuriyet İlkokulu önü, öğrencilerin ve velilerin okula gelişleri
Görevlilerin velileri dışarıda bulunmaları hususunda uyarıları
Yeni dönem hakkında velilerle ve öğrencilerle röportaj
Okul bahçesi ve dışındakiler
Okul Müdürünün uyarıları, istiklal marşı ve öğrencilerin içeri alınmaları GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - İslahiye'de yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika