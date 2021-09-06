GAZİANTEP - İslahiye'de yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

Okul Müdürünün uyarıları, istiklal marşı ve öğrencilerin içeri alınmaları GAZİANTEP - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

Okul bahçesi ve dışındakiler

Yeni dönem hakkında velilerle ve öğrencilerle röportaj

Cumhuriyet İlkokulu önü, öğrencilerin ve velilerin okula gelişleri

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