Yeni eğitim-öğretim yılı başladı - Son Dakika

Yeni eğitim-öğretim yılı başladı
06.09.2021 10:12
Çocukların aileleriyle birlikte okula gelmesi SİVAS - Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda bugünden itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlandı.
Çocukların aileleriyle birlikte okula gelmesi SİVAS - Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda bugünden itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlandı. Sivas'ta da aileler, sabahın erken saatlerinde itibaren çocuklarıyla birlikte okul yolunu tuttu. Öğrenciler, ilk ders zilinin çalmasıyla salgın kuralları çerçevesinde sınıflara alındı. Fevzipaşa İlkokulu'nun da bulunduğu okullar bölgesinde araç ve insan yoğunluğunun yaşandığı görüldü.
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