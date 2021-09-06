Yeni eğitim-öğretim yılı başladı - Son Dakika

Çocukların aileleriyle birlikte okula gelmesi SİVAS - Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda bugünden itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlandı. Sivas'ta da aileler, sabahın erken saatlerinde itibaren çocuklarıyla birlikte okul yolunu tuttu. Öğrenciler, ilk ders zilinin çalmasıyla salgın kuralları çerçevesinde sınıflara alındı. Fevzipaşa İlkokulu'nun da bulunduğu okullar bölgesinde araç ve insan yoğunluğunun yaşandığı görüldü.