Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

Bitlis'te, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bitlis'te de öğrenciler, yeniden okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, AA muhabirine, kent genelindeki 742 okulda 6 bin 742 öğretmen ve 89 bin 412 öğrenciyle eğitim öğretime başladıklarını söyledi.

Tüm okullarda gerekli tedbirlerin alındığını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"El ve yüzey dezenfektanı, maske dağıtımı yaptık. Hijyen kurallarına uyuyoruz. İlimizin en büyük avantajı sınıflardaki öğrenci sayısının düşük olmasıdır. Temel eğitimde 18, kırsalda ise bu sayı 9'a bile düşüyor. Böyle olunca sınıflardaki sosyal mesafeyi de koruyoruz. Buna rağmen tedbirlerimizi uyguluyoruz. Bakanlığımızın salgın döneminde alınması gereken tedbirlerle ilgili gönderdiği genelgelerdeki tüm hükümler bugün itibarıyla okullarımızda uygulanıyor. Bu sabah 3 okulu gezdim. Okulların koridorlarında, sınıflarında dezenfektan ve maskeler var."