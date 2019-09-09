Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim öğretim yılı başladı - EDİRNE/TEKİRDAĞ/
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Yeni eğitim öğretim yılı başladı - EDİRNE/TEKİRDAĞ/

1 saat önce

Yeni eğitim öğretim yılı başladı EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ders başı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ders başı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılı başladı - EDİRNE/TEKİRDAĞ/

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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