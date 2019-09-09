Yeni eğitim öğretim yılı başladı - EDİRNE/TEKİRDAĞ/
1 saat önce
Yeni eğitim öğretim yılı başladı EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ders başı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:14 Kaynak: AA
Yeni eğitim öğretim yılı başladı
EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ders başı yaptı.
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