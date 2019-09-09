Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim öğretim yılı  bugün başlıyor(1)
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Yeni eğitim öğretim yılı  bugün başlıyor(1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Yılmaz OKUR-Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR- Murat SOLAK / İSTANBUL DHA 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bugün başlıyor.

Yeni eğitim öğretim yılı  bugün başlıyor(1), System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Yılmaz OKUR-Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR- Murat SOLAK/ İSTANBUL DHA
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bugün başlıyor. İstanbul'da çeşitli noktalarda trafik yoğunluğu yaşanırken polislerde trafikte servislerle ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Görüntü dökümü:
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-FSM Köprüsünden görüntüler
-FSM'den havadan görüntüler
-Altunizade'deki trafikten görüntüler
-Polisin servis denetiminden görüntü
-Genel ve detaylar


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:05 Kaynak: DHA
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