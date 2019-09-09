Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
1 saat önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Yılmaz OKUR-Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR- Murat SOLAK / İSTANBUL DHA2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bugün başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:22 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Yılmaz OKUR-Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR- Murat SOLAK/ İSTANBUL DHA
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bugün başlıyor. İstanbul'da çeşitli noktalarda trafik yoğunluğu yaşanırken polislerde trafikte servislerle ilgili denetimlerini sürdürüyor.
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