YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI ÇERÇEVESİNDE TÜM OKULLARIN HİJYEN KOŞULLARI ANLIK OLARAK TAKİPTE

Kurban bayramı tatili sonrasında bir yandan "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri devam ederken, bir yandan da 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıklar büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Mersin'de yaptığı temaslar kapsamında Yenice ilçesinde bulunan Barboros Ortaokulu'nda "Okulum Temiz Belgesi" yenileme sürecinde görev yapan personelle denetim yapan Bakan Selçuk, incelemeler sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 6 Eylül Pazartesi günü ilk ders ziliyle okullarda hep birlikte olabilmek için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile 27 Temmuz 2020 tarihinde imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında başlayan "Okulum Temiz" belgelendirme çalışmaları kapsamında, 2020-2021 Eğitim öğretim yılında 50 bin 869 resmi okul ve kurumun başvurusu alındı ve yaklaşık %98'i belgelendirildi. Bu süreci gerçekten büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyoruz. Salgın döneminde gerekli koşulları sağlayarak "Okulum Temiz Belgesi" alan tüm okullarımızda 1 yıllık sürenin dolmasını beklemeden "Belge Yenileme Denetimleri"ni Haziran ayında başlattık. Görev başında olan 3 bin 340 denetçiye çalışmaların hızlanması için 1. 200 takım arkadaşımız daha katılıyor. Denetçilerimiz tüm okulları anlık olarak izleyip değerlendiriyor ve belirlenen ihtiyaçları hızla gideriyoruz. " Denetçilerle, yüz yüze eğitim faaliyetlerinin hijyenik ortamlarda sürdürülebilmesi için tüm okulların anlık olarak izlenip değerlendirildiğini belirten Selçuk, bu kapsamda 19 bin 493 okul ve kurumun "Okulum Temiz Belgesi"nin yenilendiği bilgisini paylaştı. Denetimlerde ortaya çıkan ihtiyaçların Bakanlık birimleri ile koordineli bir şekilde planlama yapılarak hızla giderildiğinin de altını çizen Bakan Selçuk "Süreç içerisinde tüm okullar ve kurumlar, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" uyarınca güncel şartlar dikkate alınarak öğretmenler odası, bahçe, tuvaletler, sınıfların değerlendirmesini yapıyor. Tüm belgeler sisteme kaydediliyor. Herhangi bir ihtiyaç tespit edilirse anında temin ediliyor ya da talepler İl ve İlçe Müdürlüklerimize bildiriliyor. Gerekli durumlarda meslek liselerimizin üretimi dezenfektan, maske ve temizlik malzemelerinden takviye yapıyoruz. " dedi. Bakan Selçuk'tan okulların açılması için aşı çağrısı Hafta sonunda sosyal medyadan yaptığı çağırıyı kameralar önünde bir kez daha yinelemek istediğini belirten Selçuk, "Salgınla mücadelede aşı önemli koruyucumuz. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir. Evlatlarımızın geleceği için herkesi ama herkesi bu sorumluluğa ortak olmaya ve tedbirlere daha sıkı sarılmaya çağırıyorum. " diye konuştu.