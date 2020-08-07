YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE POLİSTEN "DAL SİGARA" OPERASYONU - Son Dakika

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE POLİSTEN "DAL SİGARA" OPERASYONU
Okul çevresinde öğrencilere dal sigara satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Okul çevresinde öğrencilere dal sigara satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere okul çevrelerinde sigara satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Okul çevresinde dal sigara satan kişilere yönelik Çarşamba günü Ataşehir Örnek Mahallesi ve Ferhatpaşa Mahallesindeki 2 adrese düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 makaron doldurmakta kullanılan makine, 113 bin boş makaron, 70 bin 280 dolu makaron ve 217 kilogram tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'nde Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından sevk edildikleri adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğünde sergilendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 13:27
Kaynak: DHA
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