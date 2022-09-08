Burs dolandırıcılarına dikkat! Gençleri hedef alıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Burs dolandırıcılarına dikkat! Gençleri hedef alıyorlar

08.09.2022 09:32
Burs dolandırıcılarına dikkat! Gençleri hedef alıyorlar

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tercih dönemlerinin ardından burs ve konaklama gibi başvurular yapılmaya başlanıyor.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tercih dönemlerinin ardından burs ve konaklama gibi başvurular yapılmaya başlanıyor. Ancak öğrencilerin bu başvuruları yaparken siber suçlulara dikkat etmesi gerekiyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce, üniversite öğrencilerine ya da gençlere yönelik sahte iş veya burs ilanlarına, sahte ilanlarla kimlik/bankacılık bilgilerini elde etmeyi amaçlayan ya da asılsız vaatlerle ödeme/ön ödeme talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek uyarıda bulunuldu.

Özellikle yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin tercih döneminde dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Tercih dönemi sonrasında gerçekleşen yerleştirmelerle birlikte kalacak yer ve burs gibi konularda araştırma yapılıyor. Öğrenciler bu araştırmaları yaparken siber suçlulara dikkat etmeli.

Okul tanıtımlarının yanı sıra burs ve konaklama olanaklarını araştıran gençler dikkatli olmalı. Siber suçlular hedefine ulaşabilmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışır. Gündemi ve hedef kitlesinin beklentilerini yakından takip ederek tuzağına düşürebileceği kurbanlarının ilgisini çekebilecek konuları araştırır. Bu bazen sahte bir iş ya da arkadaşlık teklifi bile olabilir. Gençleri kandırmaya yönelik olarak kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinden en çok kullanılanlar şu şekilde sıralandı;

Burs dolandırıcılığı

Dolandırıcılar, çeşitli şekillerde hileli burslar oluşturarak maddi yardım arayan öğrencileri avlamaya çalışırlar.

İstihdam dolandırıcılığı

Genç iş arayanları hedeflemek için siber suçlular, genellikle gerçek olamayacak kadar iyi görünen hileli istihdam teklifleri oluşturur. Dolandırıcılar meşru iş arama platformlarında sahte iş ilanları yayımlayarak ve genellikle evden çalışmaya ve yüklü bir maaş almaya imkan veren pozisyonlar sunarlar. Amaç, daha sonra kurbanlarının adlarına banka hesapları açmak veya kimliklerini sahte belgeler oluşturmak için kullanmak gibi çeşitli yasadışı faaliyetlerde kullanılacak kişisel bilgileri edinmektir. Bunun dışında aracı kurum olduklarını söyleyerek belli bir ücret de talep edebilirler.

Sosyal medya dolandırıcılıkları

Sosyal medya çoğu genç için dijital oyun alanı olduğundan, girişimci dolandırıcılar onları, zamanlarının çoğunu geçirdikleri yerde hedeflemeye çalışırlar. Sosyal medya dolandırıcılığı çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir. Ünlülerle ilgili şok edici başlıkları olan kısa makalelere bağlantılar gibi görünür. Ancak, böyle bir bağlantıya tıklayınca, kötü amaçlı bir web sitesine yönlendirilirsiniz. Dolandırıcılar kurbanlarıyla yarışmalara veya çekilişlere katılma teklifleri içeren mesajlar aracılığıyla doğrudan iletişime geçebilirler, ancak yine de paylaşılan bağlantı, gençleri cihazlarını zararlı yazılımlarla istila edecek veya hassas bilgilerini onlardan almaya çalışacak hileli bir web sitesine yönlendirecektir.

İndirimli lüks ürünler

İnternette artan bir başka yaygın aldatmaca ise, sosyal medyada yayımlanan sahte reklamlarla, komik derecede düşük fiyatlarla lüks ürün satışı tekliflerine yönlendiren içeriklerdir. Dolandırıcılar, tekliflerini gençlere cazip hale getirmek için, çok pahalı olan sınırlı sayıda spor ayakkabılar, normal bir maaş veya yarı zamanlı çalışan birinin karşılayamayacağı kadar pahalı olan markalardan kıyafetler veya çevrimiçi sahte Ray-Ban mağazaları gibi onlara hitap edecek markalar ve ürünler sunmaya çalışırlar. Bu hile, bu ürünlerin geniş bir yelpazesini sunan sahte bir e-ticaret sitesi oluşturmaktan ibarettir; ancak, satın alma işleminden sonra, size ya bir sahte ürün gönderirler ya da hiç bir şey göndermezler. ve en kötü senaryoda, kredi kartı bilgilerinizi paylaştıysanız, siber suçlular bu bilgileri kullanarak kartınızdan izinsiz harcamalar yapacaktır.

Gençleri hedef alan bu dolandırıcılık yöntemlerine maruz kalmamak için şu önerilerde bulundu;

Cazip görünen bir iş teklifine rastlarsanız, ancak bundan şüphe duyuyorsanız, şüpheli bir şey olup olmadığını görmek için şirketle ilgili hızlı bir web araması yapın. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi yalnızca işe alındıktan sonra, maaşınızı alabilmek için paylaşmanız gerekeceğini unutmayın.

Benzer tavsiyeler burslar için de geçerlidir. Eğer bir burs arıyorsanız, bir web araması yaparak ve hatta doğrudan ofisleriyle iletişime geçerek bursu sunan kuruluşun meşru olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Asla ve asla "işlem" ya da "avans" ücreti gibi ödemeler yapmayın.

İnternetin altın kuralını unutmayın: "Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, o zaman muhtemelen gerçek değildir". Yani, komik fiyatlı bir çift sınırlı sayıda üretilmiş Jordan'a rastlarsanız, bu kesinlikle bir aldatmacadır. Hala ilginizi çekiyorsa, satıcıyla ilgili kötü bir şey olup olmadığını görmek için internette onları araştırın.

Tanımadığınız birinden istenmeyen bir mesaj alırsanız ve bu mesaj özellikle şüpheli bir teklif veya bağlantı içeriyorsa gözünüzü açık tutmalısınız. Her durumda, yapılacak en iyi şey mesajı görmezden gelmektir ve tanımadığınız kişilerden gelen bağlantılara tıklamamalısınız. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
AFAD'dan yer altından gelen sesler ile ilgili bölgede 24 saatlik araştırma AFAD'dan yer altından gelen sesler ile ilgili bölgede 24 saatlik araştırma Hindistan, Karadan Havaya Hızlı Tepki Füzesi'ni test etti Hindistan, Karadan Havaya Hızlı Tepki Füzesi'ni test etti Bakan Varank: Fındık kurutma aracı Giresun'da çiftçilerimizle birlikte olacak Bakan Varank: Fındık kurutma aracı Giresun'da çiftçilerimizle birlikte olacak
Kaynak: İHA

Araştırma, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burs dolandırıcılarına dikkat! Gençleri hedef alıyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:26 Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürmüştü! O baba, mahkemede konuştu: Allah'tan af diliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:11:05. #1.13#
SON DAKİKA: Burs dolandırıcılarına dikkat! Gençleri hedef alıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement