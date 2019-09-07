Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim öğretim yılına doğru
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Yeni eğitim öğretim yılına doğru

1 saat önce

Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Selahattin Karanfiler, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Selahattin Karanfiler, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Karanfiler, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının geleceğe yönelik hedeflerin çizildiği bir yıl olacağını belirtti.

Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü için gerekli adımların atılmasını beklediklerini ifade eden Karanfiler, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Yeni eğitim-öğretim yılında yaklaşık 18 milyon öğrencimize ve bir milyonu aşkın eğitim çalışanımıza başarılar diliyoruz. Eğitim çalışanları, eğitim ve öğretim yılını, sona eren toplu sözleşme sürecinde haklı, gerekli ve yerinde beklentilerinin ve taleplerinin kamu işverenince karşılanması bir yana, üzerinde durulmadan geçiştirilmesinin, sorunlarına duyarsız, çözüm önerilerine kayıtsız kalınmasının burukluğuyla karşılamaktadır. "

Karanfiler, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim hizmetlerinin kadrolu öğretmenler eliyle gerçekleştirilmesi gerekliliğinin kabulüyle bütün sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesidir. Bu köklü çözümün hayata geçirilmesine kadar geçecek zaman zarfında ise sözleşmeli öğretmenlere herhangi bir süre sınırlaması konulmaksızın, özellikle yer değişikliği süreçlerinde kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu hakların tanınması gereklidir."

Eğitim Bir Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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