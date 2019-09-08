Yeni eğitim öğretim yılına doğru

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yarın başlayacak 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, ülkenin geleceği olan gençleri, yarınlara daha iyi hazırlamak üzere başlayacak yeni eğitim öğretim yılının, eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Başarının birden çok faktöre bağlı olduğunu belirten Balta, başarıya ulaşmada sorumluluk duyma, planlı çalışma, kararlı olma ve kendine güvenmenin başarının olmazsa olmazı olduğunu ifade etti.

Balta, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, şöyle devam etti:

"Zararlı alışkanlıklardan kaçınınız. Sizler eğitimin temel yapı taşlarısınız. Eğitim öğretim alanında yapılan her türlü fedakarlık, çaba ve yatırım, sizler içindir. Sizler başarılı oldukça bizler de mutlu ve huzurlu olacak, geleceğimize güvenle bakacağız. Değerli öğretmenlerimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkan sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, soruşturan, yorumlayan ve ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin vazifesidir."

AK Parti'nin geleceğin teminatı gençlerin çağın gereklerine uygun olarak ve fırsat eşitliği içinde en iyi şekilde yetiştirilmesi hususunda büyük çaba içerisinde olduğuna vurgu yapan Balta, şunları kaydetti:

"Bütçeden en büyük payı eğitime ayırmak suretiyle eğitim sistemimizi çağın gerektirdiği bir yapıya kavuşturmak için tarihi adımlar atılmış, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar, çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun olarak en iyi şekilde yetiştirilmesi için eğitim alanındaki ihtiyaçlarımızı karşılayacak tarihi reformlar hayata geçirilmiştir. Trabzon'umuzun eğitim kenti olması yolunda önemli adımlar attık. Hem okul öncesi eğitimi hem de ilkokul, ortaokul ve her branştaki liseleriyle bunu gerçekleştirdik. Trabzon, güzel bir üniversite kenti olarak hem Karadeniz Teknik Üniversitesi hem Avrasya Üniversitesi, hem de Akçaabat'ta yeni açılan Trabzon Üniversitesi ile bir eğitim kenti konumuna gelmiştir. Milletimizin istikbali gibi çok değerli bir mirası devralacak çocuklarımızı, üstlenecekleri görevleri başarı ile yapabilecekleri özellikleri kazanmış bir şekilde hazırlamak için ülkemizde ve şehrimizde Milli Eğitim Bakanlığımızın ve hükümetimizin yatırımları tüm hızıyla devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 2019-2020 eğitim öğretim yılının ülkemize, ilimize hayırlar getirmesini yüce Mevladan niyaz ediyor, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize üstün başarılar diliyorum."