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Yeni eğitim öğretim yılına doğru

7 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yarın başlayacak 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yarın başlayacak 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, geleceğin en büyük umudunun çocuklar olduğuna vurgu yaparak, yerel yöneticilerin de eğitime katkı sunacak çalışmalarla eğitim camiasına destek sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Eğitim camiasının yeni eğitim öğretim heyecanını paylaştıklarını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında yapılacak en küçük yatırımın bile gelecekte büyük geri dönüşlerinin olacağı bilinciyle gerek merkezi idare gerekse bizler, yarınlarımızı daha müreffeh hale getirecek nesillerin yetişmesine dönük adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz.

Eğitime pozitif ayrımcılık yapacağımız yönetim anlayışımızla devletimizin sağladığı imkanlara ek olarak, eğitim seferberliğinde Büyükşehir Belediyemizin de özel projelerle üzerine düşeni layığıyla yapacağını ifade ederken, 2019-2020 eğitim öğretim yılının eğitim camiamızın her bir ferdine ve kıymetli velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrenci kardeşlerime üstün başarı diliyorum."

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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