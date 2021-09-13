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Yeni Eğitim Öğretim Yılına Renkli Başlangıç - Son Dakika

Yeni Eğitim Öğretim Yılına Renkli Başlangıç

13.09.2021 16:55
Yeni Eğitim Öğretim Yılına Renkli Başlangıç, System.String[]

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında bugün Doğan Yelken İlkokulunda açılış programı düzenlendi.

2021-2021 eğitim öğretim yılı geçtiğimiz hafta başlamıştı. İnegöl'de 60 bin ilk, orta ve lise öğrencisi, pandemi sürecinde verilen aranın ardından yeniden okullarıyla buluştu.

Pandemi sürecinde uzun süre online eğitim görev ve okullarından ayrı kalan öğrenciler, bu yıl 6 Eylül itibariyle yeniden okullarına döndü. Eğitim öğretimin başlamasının ardından, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bugün Doğan Yelken İlkokulunda ilköğretim haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinliğe protokol üyeleri de katılarak öğrencilerle buluştu.

İlköğretim haftası açılış programında konuşan Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, "Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamış olmanın heyecanı ve coşkusu içerisindeyiz. Ülke kalkınmasının temeli okuldur. Bize yaşam boyu gerekli olacak bilgi ve becerilerin temeli ise okulda atılmaktadır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik akıl ve zekasıdır. Fakat akıl kendiliğinden gelişemez. Aklı geliştiren, kullanılmasını öğreten, bilgilerle zenginleştiren okuldur. Çünkü okul bir eğitim ve öğretim yuvasıdır. İnsanın toplum için faydalı bir birey olarak yetiştirildiği bir yerdir. Başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

70 BİN ÖĞRENCİ

Belediye Başkanı Alper Taban da programda bir konuşma yaptı. Güzel bir günde yeni eğitim ve öğretim yılı başlangıcı için bir araya geldiklerini ifade eden Taban, "Tabi zor günlerden de geçiyoruz. Pandemi süreciyle beraber geçtiğimiz yılı eğitim ve öğretim açısından, çocuklarımız açısından ve öğretmenlerimiz açısından değerlendirecek olursak çok farklı ve bam başka, hiç birimizin hayal bile edemeyeceği bir dönem yaşadığımızı ifade edelim. Tabi tüm zorluklara rağmen ne olursa olsun öğretimin, eğitimin devam etmesi gerekiyor. Uzaktan da olsa, kısmen de olsa öğrencilerimiz okula devam etmeye çalıştılar. Rabbim inşallah bir daha geriye döndürmesin. Kontrollü bir şekilde hayatı yaşatmaya devam ederek önümüzdeki süreçlere en güzel şekilde devam edelim. Öğrencilerimiz bizim için kıymetli. Şehrimizin normal şartlarda nüfusu 300 bin olarak ifade edebiliriz. Bunun içerisine yükseköğretimi de katarsak, 70 bin civarında öğrenciden bahsedebiliriz. Hepimize düşen çok ciddi görevler var. Bana göre başarısız çocuk yok ya da başaramayacak insan yok. Fırsat ve imkanlar verildiğinde çok güzel işler yapıldığını ben görebiliyorum. Semt sahaları yapmaya çalışıyoruz,kütüphane yapmaya çalışıyoruz, onlar için fırsat ve imkan oluşturduğumuzda gayet güzel işler başardıklarını görüyorum. El birliğiyle ve güç birliğiyle inşallah çok daha güzel işleri ortaya koyalım istiyorum. İyi bana da çocuklarımızı eğitmemiz ve donatmamız gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir yaşamı hep birlikte deneyimlemiş olalım. Yeni öğretim yılında da başta tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize güzel, sağlık ve sıhhat içerisinde bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan ise "Eğitim ve öğretimin tekrar yüz yüze başlaması çok kıymetli. Çocuklarımız arkadaşlarını, okullarını gerçekten özlediler. Öğretmenlerimiz öğrencilerini gerçekten dört gözle bekliyordu. Velilerimiz çocuklarının geleceğinden büyük kaygı duyuyordu. Ama inşallah bu süreci hep beraber el birliği içerisinde, birbirimize destek olarak, vatandaşlık görevlerimizi eksiksiz yerine getirerek eksiksiz bir şekilde yürüteceğiz. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının çok kıymetli öğrencilerimize, kıymetli öğretmenlerimize, değerli velilerimize ve hepimize hayırlı olmasını, sağlıkla ve huzurla geçmesini temenni ediyor saygılarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmalar sonrası okul öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler davetlilere sunuldu. Ardından sınıflara geçilerek protokol üyeleri öğrencilerin derslerine misafir oldu.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeni Eğitim Öğretim Yılına Renkli Başlangıç - Son Dakika


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