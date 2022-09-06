Uyum eğitiminin ikinci gününde öğrenciler velileriyle okullara geldi - Son Dakika
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Uyum eğitiminin ikinci gününde öğrenciler velileriyle okullara geldi

06.09.2022 11:38
Uyum eğitiminin ikinci gününde öğrenciler velileriyle okullara geldi

Yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, uyum eğitiminin ikinci gününde velileriyle okulu tanıdı.

Yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, uyum eğitiminin ikinci gününde velileriyle okulu tanıdı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocuk, aile ve öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla bu yıl ilk defa 5-9 Eylül'de düzenlenen uyum eğitimi kapsamında dün velilere verilen seminerlerin ardından bugün öğrenciler okul sevincini yaşadı.

Uyum eğitiminin ikinci gününde veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıdı. Veliler ayrıca okul yönetimi ile tanışma fırsatı buldu.

Bu kapsamda 160 birinci sınıf öğrencisinin başladığı Yücetepe İlkokulunda da uyum eğitimi sürecinde öğrenciler için heyecanlı anlar yaşandı.

Veliler ve çocukları, öğretmenlerle okulun iç ve dış mekanlarını gezdi. Çeşitli hediyelerin verildiği öğrenciler, öğretmenlerin okul bahçesinde düzenlediği oyunlarda arkadaşlarıyla eğlendi.

"İlk gün heyecanını kırdık"

Çocuğu birinci sınıfa başlayan velilerden Gülşah Sotar, velilere yönelik dünkü seminerlerin çok iyi bir uygulama olduğunu, hem bilgilendiklerini hem de öğretmenlerle tanıştıklarını belirtti.

Bugün de çocuğuyla okulu gezerek ilk gün heyecanını kırdıklarını ifade eden Sotar, yarın ise öğrencilerin kendi başlarına sınıflarına gireceğini söyledi.

Birinci sınıf öğrencisi Zehra Betül Yurtoğlu da okulun ilk gününün güzel geçtiğini, okuldaki mekanları gezdiklerini ve idarecileri tanıdıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

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