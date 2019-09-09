AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, mesajında, herşeyin eğitimle başladığını ve gençlerin iyi bir şekilde yetiştirilmesi için herkese büyük görevler düştüğünü belirtti.

Gençlerin yetişmesi için titizlikle emek verilmesinin kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Yıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta çok kıymetli anne babalarımız olmak üzere çocuklarımızı emanet ettiğimiz fedakar öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve eğitim camiasının tüm mensuplarının bu anlamlı hedefimize ulaşma yolunda kenetlenmeleri başarı için büyük önem taşımaktadır. Bilgiye kolay ulaşabilen, soruları ve sorunları çözmekte yaşına uygun kapasiteye ulaşmış, teori ve pratiği eşit harmanlayarak aldığı eğitimle yetişmiş gençlerimiz, yarınlarımızı emanet ettiğimizde onur duyacağımız nice başarılara imza atacaklardır.

Şehitlerimizin canlarını ortaya koyarak emanet ettiği aziz vatanımızın torunları bugün de kendi evlatlarına milli ve manevi değerlerimizin yanında her alanda başarı çıtasını yükseltmeyi, çalışmayı, üretmeyi ve insanlığa yeni buluşlar kazandırmanın şart olduğunu mutlaka öğretmelidir."