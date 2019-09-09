Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim ve öğretim yılında trafik polisleri okul servislerine denetim yaptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yeni eğitim ve öğretim yılında trafik polisleri okul servislerine denetim yaptı

1 saat önce

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Zincirlikuyu'da trafik polisleri okul servislerini denetledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında trafik polisleri okul servislerine denetim yaptı, System.String[]

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Zincirlikuyu'da trafik polisleri okul servislerini denetledi. Uygulama noktasında durdurulan servisleri inceleyen polis, sürücülerin evraklarını da kontrol etti.


2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının bugün başlamasıyla beraber İstanbul'da çok sayıda okul servisi trafiğe çıktı. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 07.00 sıralarında Zincirlikuyu başta olmak üzere mega kentin birçok noktasında okul servisi denetimi gerçekleştirdi. Barbaros Bulvarı üzerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, durdurdukları okul servislerini inceledi. Araçların arkasında "dur" levhasından, içerisinde doluluk oranına kadar tüm incelemeleri yapan polis, okul servislerine adeta göz açtırmadı. Polis evrakları eksik olan bazı sürücülere cezai işlem uygularken, eksiği olmayanlara ise teşekkür etti.


"Biz sonuçta çocukları taşıyoruz, mesuliyet altındayız"


Denetimlerle ilgili konuşan bir servis şoförü, "Sorgulama yapılıyor. Böyle olmasını devam etmesini diliyorum. Araçları sıkıntı olan bazı arkadaşlar var. Biz 'L' serisine geçtik. Korsan servislerde var. Bunların devamını diliyorum, memur arkadaşlarda bu şekilde denetimlerini yapıyorlar. Biz sonuçta çocukları taşıyoruz, mesuliyet altındayız" dedi. Diğer servis sürücüleri ise, "Denetimler gerekli" ifadelerini kullandı.


Öte yandan denetimlerin gün içerisinde belirli aralıklarla çeşitli noktalarda süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Zincirlikuyu, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başladı! İşte trafikte son durum
Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan müsaade etmez Okullar açılıyor: Türkiye'de eğitim masrafları ne kadar yükseldi? İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 09:28:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni eğitim ve öğretim yılında trafik polisleri okul servislerine denetim yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]