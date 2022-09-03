Eminönü'nde okul alışverişi yoğunluğu

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Eminönü Tahtakale'de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Öğrenciler ve veliler eksiklerini tamamlamak için kırtasiyeleri dolaşarak en uygun ürünleri tercih ediyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala Eminönü Tahtakale'de alışveriş yoğunluğu başladı. 12 Eylül itibariyle öğrenciler sıralarına kavuşacak. Okul eksiklerini tamamlamak isteyen öğrenciler ve veliler bugün Eminönü Tahtakale'de yoğunluk oluşturdu. Alışverişe gelen veliler çocuklarının ihtiyacı olan çanta, defter, kalem kutusu, suluk ve daha pek çok okul malzemesi için kırtasiyeleri dolaşarak en uygun fiyatlı ürünleri aradı. Tahtakale'de okul çantaları ortalama 300-400, beslenme çantası 150 lira, suluk 75 lira, kalem kutusu 50 lira, defterler ise 20 ile 70 lira arasında satılıyor.

Tahtakale'ye alışverişe gelen İbrahim Saksıoğlu "Okul açıldığından dolayı herkes alışveriş yapıyor. Fiyatlar geçen seneye göre biraz artmış durumda. Yapacağımız bir şey yok almak zorundayız. Birinci sınıf için el işinden tutun kalemliğe kadar her şey gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çantacı Recep Yılmaz fiyatların geçen seneye göre yükseldiğini belirterek "Okul çantaları 300 liradan başlıyor. Satışlar biraz düşük geçtiğimiz senelere göre yüzde 60 oranındayız. Piyasada eski mallar olduğu için biraz uygun olabiliyor. Mallar depoda durduğu için çürüme yapabiliyor. Yeni sezon çantaları pahalıya satmak zorundayız" diye konuştu.

"ÇOK HEYECANLILAR, OKUL EŞYALARIYLA UYUYORLAR"

Çocukçalarının anasınıfına başlayacağını belirten Ebru Velioğlu "Özelikle marka ve kaliteye dikkat ediyoruz. Çocuklar açısından sağlıklı mı önceliğimiz bu. Bazı yerler uygun bazı yerler pahalı. Boyama kalemleri kalemtıraşlar aldık. Çantalarını aldıklarımızda çok heyecanlıydılar. Sırtlarından bırakmak istediler. Okul eşyalarıyla yatıp kalktılar" diye konuştu.

"BEKLEDİĞİMİZİN ÜSTÜNDE TALEPLE KARŞILAŞTIK"

Kırtasiyeci Hayri Yargın satışların iyi geçtiğini ifade ederek "Beklediğimizin üstünde bir taleple karşılaştık. Pandemiden sonra çok fazla iş olmuyordu. Biraz dengesizlik vardı. Piyasa bu sene raylarına oturmuş gibi. Bu yüzden işlerimiz gayet yerinde. Başta olmak üzere A4 kağıtları, boya kalemleri, kurşun kalemler en çok attığımız ürünler arasında. Geçen senelerde kıyasladığımız zaman yüzde 40 oranında artış var. Geçen sene 400-500 liraya tamamladığı eşyaları bu sene 1000-1500 liradan tamamlıyor" dedi.

"TAHTAKALE UYGUN OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİYORUZ"

İki çocuğu olduğunu belirten Resul Yılmaz "En uygun fiyatlar neredeyse araştırıyoruz, bakıyoruz ve bütçemize göre alışveriş yapıyoruz. Biz Sancaktepe'den geliyoruz Tahtakale daha uygun olduğu için tercih ediyoruz" dedi.

Göürntü Dökümü

------------------------------

-Öğrenciler ve velilerin alışverişinden görüntü

-Kırtasiye malzemeleri ve çantalardan görüntü

-Veliler ile röportajlardan görüntü