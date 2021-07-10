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Yeni Eğitim Yatırımlarımız İlimize Hayırlı Olsun… Eğitim İlk Önceliğimiz… - Son Dakika

Yeni Eğitim Yatırımlarımız İlimize Hayırlı Olsun… Eğitim İlk Önceliğimiz…

10.07.2021 23:08
Yeni Eğitim Yatırımlarımız İlimize Hayırlı Olsun… Eğitim İlk Önceliğimiz…, System.String[]

Yeni Eğitim Yatırımlarımız İlimize Hayırlı Olsun... Eğitim İlk Önceliğimiz...İlimizde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yatırımlarımız hızla devam ediyor.

Yeni Eğitim Yatırımlarımız İlimize Hayırlı Olsun… Eğitim İlk Önceliğimiz…

İlimizde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yatırımlarımız hızla devam ediyor. Yatırımlarda ilk önceliğimiz olan eğitimde son yıllarda artarak devam eden yatırımlarımıza Bölgemizin göz bebeği hızla büyüyerek gelişen Kırklareli Organize Sanayi Bölgemizde kurulacak OSB Mesleki ve Teknik Lisesi, Lüleburgaz İlçemizde Yeni Mesleki ve Teknik Lisemiz, Babaeski İlçemizde Okul Öncesi Eğitim Anaokulumuz ve İlimiz Merkezinde eğitim tarihine tanıklık eden tarihi okul binamızın restorasyonunu ile devam ediyoruz.

Kırklareli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlimize hayırlı olsun…

İlimizin yükselen değeri Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi kampüs alanı içerisinde sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulması planlanan "OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (16 Derslik+ 3 Atölye+ Spor Salonu)" 2021 Devlet yatırım programına alınarak, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylandı.

Vali BİLGİN, kurulacak OSB MTAL Ülkemize ve ilimize hayırlı olması temennisinde bulunarak; OSB'nin içinde 4 yıl boyunca eğitim alacak öğrencilerimiz teoriyi tatbikatla birleştirerek, tam manasıyla usta olarak buradan mezun olacaklar. Mezunlarımız, sanayimize hazır ve nitelikli bir şekilde kazandırılacak. OSB okullarının imkanlarının uygulamaya yatkın olmasından dolayı öğrenciler önemli bir deneyime sahip oluyor. Öğrenciler, üreterek, para kazanarak işlerine daha hazır hale gelecekler. Modern eğitim altyapısına göre projelendirilen OSB Lisemizde, son teknolojik sistemler kullanılarak, Kırklareli ve Ülke sanayisinin nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacını büyük ölçüde karşılanacağını belirterek, Ülkemizin kalkınmasının sanayiden geçtiğini biliyoruz. Burada yetişecek neslin sanayi bölgemize, şehrimize ve ülkemize çok büyük değerler katacağına inanıyoruz dedi.

Lüleburgaz MTAL yeni binası hayırlı olsun…

Lüleburgaz İlçemizde bina kullanım ömrünü tamamlaması sebebiyle yıkılmasına karar verilen Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanan "Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (24 Derslik+ 3 Atölye+ Spor Salonu)" yapım projesi ile mevcut okul binasının bulunduğu alana yık-yap şeklinde 2021 Devlet yatırım programına alınmıştır.

Vali BİLGİN, yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 planlarında mesleki eğitimin güçlendirilmesi kapsamında İlimizde de Mesleki Eğitim alanında modern okul binaları yükselmeye devam ediyor. Yeni yapılan okullarımız ile birlikte, bina kullanım ömrünü tamamlayan birçok okul binası yıkılarak modern, eğitim kalitesi yüksek, son teknoloji ile donatılan okulların yapımını gerçekleştirildiğini belirterek, Ülkemize hizmet için ilk önceliğimiz eğitimdir dedi.

Kırklareli'nin tarihine tanıklık eden okul binamızı restore ediyoruz…

İlimiz Merkezinde Korunması Gerekli Kültür veya Tabiat Varlığı statüsünde bulunan uzun yıllar Kocahıdır İlkokulu olarak hizmet vermekte iken okulun kapatılması ile bir süre Olgunlaşma Enstitüsü'nün kuruluş binası olarak hizmet veren ve ardından Kırkşehitler İlkokulu ek binası olarak tahsis edilen tarihi eğitim binasının tekrar eğitim öğretime hizmet verebilmesi için, ihtiyaç duyulan Restitüsyon ve Restorasyonu gerekli izin ve projelendirmelerin tamamlanmasının ardından Valiliğimiz İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilecektir.

Vali BİLGİN, İlimizin en eski ve en önemli tarihi yapılarından olan, uzun yıllar eğitime hizmet veren, ilimizdeki birçok insanda kıymetli hatıraları olan eski ilkokulu binasının restore edilmesi ile gelecek nesillere çok önemli bir eseri daha ulaştırılarak, geleceğimizi geçmişimizle buluşturacağız dedi.

Babaeski İlçemize Anaokulumuz hayırlı olsun…

Babaeski İlçemizde Okul Öncesi Eğitiminde modern binası, derslikleri, çok amaçlı salonu, oyun parkı ve bitki yetiştirme uygulama alanı ile çocuklarımızın ferah ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerine olanak sağlayacak olan Babaeski 6 Derslikli Anaokulu yapım işi 2021 Devlet yapım programına alınarak, Milli eğitim Bakanlığınca onaylandı.

Vali BİLGİN, Eğitim alanında bu önemli yatırımları ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Milli Eğitim Bakanımız Ziya SELÇUK, Bakan Yardımcımız Mahmut ÖZER, Milletvekilimiz Selahattin MİNSOLMAZ'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

Yeni Eğitim Yatırımlarımız İlimize Hayırlı Olsun… Eğitim İlk Önceliğimiz…

milli eğitim bakanlığı, Kırklareli, Lüleburgaz, Okul, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yeni Eğitim Yatırımlarımız İlimize Hayırlı Olsun… Eğitim İlk Önceliğimiz… - Son Dakika


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