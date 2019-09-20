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Yeni eğitim yılına ağaç dikerek başladılar

37 dakika önce

Bilecik' in Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu okul idaresi, okul aile birliği ve yönetim kurulu üyeleri, yeni eğitim ve öğretim yılına okul bahçesini ağaçlandırarak başladı.

Yeni eğitim yılına ağaç dikerek başladılar, System.String[]

Bilecik' in Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu okul idaresi, okul aile birliği ve yönetim kurulu üyeleri, yeni eğitim ve öğretim yılına okul bahçesini ağaçlandırarak başladı.


Şehit Osman Er İmam Hatip Orta Okul Müdürlüğü ve gönüllü öğretmenlerin de destekler ile ağustos ayında tedarik edilen 70 adet bodur çam, değişik türde sarmaşıklar ile birlikte 80 adet ağaç dikime hazır hale getirildi. Okul bahçesinde ağaçların dikileceği çukurlar gönüllü öğrencilerle birlikte kazılarak ağaç dikimine hazırlandı. Okul Aile Birliği Başkanı İsa Daş, gönüllü öğretmenler ve gönüllü öğrenci ve velilerle birlikte 80 adet bodur çam ve çeşitli sarmaşıklar dikildi.


Okul Aile Birliği Başkanı İsa Daş yaptığı açıklamada "İmam hatip okulları milletimizin okullarıdır. Burada yetişen nesil asımın neslidir. Bu bilinçle okulumuzu hak ettiği en iyi konuma getirmek için okul idaresi ile canla başla çalışıyoruz. Yeni eğitim öğretime ağaçlandırma çalışmaları ile başladık. İnşallah tasarım ve beceri atölyelerini imam hatip ailesine kazandırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


Okul Müdürü Duran Boran ise ağaç dikimime başlarken "Bu yaz mevsiminde çıkan orman yangınlarına millet olarak çok üzüldük. Ormanlar yanarken geleceğimizin yandığının bilincindeyiz. Bu nedenle gönüllü öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul aile birliğimiz ile birlikte okul bahçemizi en güzel ve en yeşil bahçe yapmaya karar verdik. 80 ağaç diktik, 100 adet daha ağaç temini için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ağaçların temininde bizlere maddi manevi destek veren hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Okul bahçesine ağaçlar dikilirken gönüllü öğrenci, öğretmen ve veliler büyük heyecan yaşadı. - BİLECİK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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