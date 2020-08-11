Yeni eğitim yılına Bilim ve Danışma Kurulu kurallarıyla başlıyor - Son Dakika

Koronavirüs pandemisi nedeniyle, eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısını uzaktan eğitimle tamamlayan öğrenciler, kampüslere dönmek için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 17 Ağustos itibarıyla telafi eğitimine başlayacak olan Bahçeşehir Koleji, Bilim ve Danışma Kurulu'nun belirlediği önlem ve kurallar çerçevesinde açılıyor.

Mart ayında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından eğitim ve öğretim sürecini evde tamamlayan öğrenciler, okullarda yapılacak telafi eğitimi için gün sayıyor. Bilim ve Danışma Kurulu oluşturan ve 35 bin öğrenciyle telafi eğitimine başlayacak olan Bahçeşehir Koleji, koronavirüs önlemlerini gözden geçirerek, güncelleme yaptı. 'Pandemi Dönemi Süreç Yönetimi Kitapçığı' altında toplanan önlemler, okula girişten itibaren tüm alanlarda nasıl hareket edilmesi konusunda öğrenci, veli ve çalışanlara rehberlik edecek.

BİLİM VE DANIŞMA KURULU, AKADEMİSYEN VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNDEN OLUŞUYOR

Bilim Kurulu, Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu olarak üç alt kuruldan oluşan Bahçeşehir Koleji Bilim ve Danışma Kurulu'nda, tecrübeli eğitim yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri yer alıyor. Başkanlığını Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç'ın yürüttüğü Bilim Kurulu; BAU Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, BAU Tıp Fakültesi Tıbbı Mikrobiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Gülden Çelik, BAU Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Çakır, BAU Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Öner, BAU Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Melike Yavuz'dan oluşuyor.

Danışma Kurulu'nda, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, BAU Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Erdal Çalış yer alırken, Yürütme Kurulu görevi ise Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcıları Hale Güneş ve Dr. Özge Aslan ile kampüsün okul müdürü, okul pandemi sorumlusu, okul doktoru ve okul hemşiresi tarafından üstleniliyor.

"YENİ NORMALDE KAMPÜS YAŞAMIMIZLA ÖRNEK OLACAĞIZ"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle farklı çözümlere başvurulsa da eğitim ve sağlık alanlarının her durumunda kesintisiz devam etmesinin öneminin altını çizen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, birbirinden değerli isimlerden oluşan Bilim ve Danışma Kurulu'nun yeni normalde kampüs yaşamı için örnek niteliğinde çalışmaya imza attığını söyledi. Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Pandemi nedeniyle kendi zamanımız içerisinde deneyimlemediğimiz çapta olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Günlük yaşamımızdan çalışma şekillerimize dek hızlı bir değişim sürecine girdik. Bu sürecin öğrencilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere aileleri ve toplumun geneli için sağlık ve güvenle ilerlemesi bizler için her şeyden önemli. Bu nedenle Bahçeşehir Üniversitesi'nden çok değerli akademisyenler bizlere kılavuzluk etti. Bahçeşehir Koleji yöneticileri olarak bizler de K12 eğitimine dair her alanda, özellikle pedagojik yaklaşımlar konusunda katkıda bulunduk. Bu tecrübe ve iş birliği ile tüm kampüslerimizde alınan sosyal mesafe ve hijyen kurallarını en ince ayrıntısına kadar belirledik, güncelledik. Şimdiye dek eğitim modellerimizle örnek teşkil eden bir eğitim kurumu olduk. Yeni normal döneminde de kampüs yaşamı konusunda hem ülkemizde hem de dünyada örnek teşkil edeceğimizi düşünüyorum."

"KAMPÜSLERDE EĞİTİMİN YOLLARINI HEP BİRLİKTE BULACAĞIZ"

Mart ayından itibaren başlayan uzaktan eğitim sürecinde Bahçeşehir Koleji olarak başarılı bir sınav verdiklerini kaydeden Özlem Dağ, İstanbul ve Ankara'daki teknoparklarda tam zamanlı olarak çalışan mühendis ve yazılımcılarının bu dönemde de hiçbir aksaklık yaşanmaması için çalıştığını ekledi. Dağ, uzaktan eğitim sürecinde Bahçeşehir Koleji'nde attıkları adımları şu sözlerle özetledi:

"Uzaktan eğitim dönemini iki yıldan bu yana okullarımızda kullandığımız yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox ile başarıyla tamamladık. Senkron ve asenkron eğitimlerimizi entegre bir şekilde yürütmemiz için yine ekibimiz tarafından tasarlanan eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü görüşme platformumuz SeeMeet de yeni dönem itibarıyla öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor. Uzaktan eğitim sürecini en başarılı şekilde yürütmek için tüm donanımımızla hazır olsak da öğrencilerimizin kampüslere döneceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz."

Koronavirüs pandemisinin ne kadar süre etkili olacağının bilinmediğini vurgulayan Özlem Dağ, eğitimcilerin bu süreçte kampüs yaşamının da en güvenli şekilde devam etmesi için gereken tüm çözümleri hayata geçirmeleri gerektiğini söyledi. Dağ sözlerine şöyle devam etti:

"Bir ata sözünde de değinildiği gibi 'Bir çocuk büyütmek için koca bir köy gerekir' Uzaktan eğitim ve teknoloji ile eğitimin en iyi şekilde devam etmesini sağlayabilirsiniz. Öte yandan çocuk eğitimi yalnızca kazanımlar ve belirli gelişim dönemlerinde çocukları desteklemenin ötesindedir. Çocuk, akranları ve çevresindeki yetişkinleri görerek de öğrenir. Bu öğrenme havuzu ne kadar geniş olursa çocuklar da o denli zengin kazanımlarla yetişirler. Elbette sağlık her şeyden önemlidir ancak fiziksel sağlığın yanında sosyal ve duygusal gelişimin de en iyi şekilde ilerlemesi için kampüslere dönülmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. En yüksek hijyen tedbirleri ve kuralların sıkı takibi ile bu sürecin en iyi şekilde yürütüleceğini umut ediyorum."