Yeni ehliyetlerde beklenmedik Togg sürprizi! - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi'ni duyurdu. İçlerinde en çok konuşulan ise seri üretimde son aşamaya gelinen e-Pasaport oldu. Fakat bugün, yeni ehliyet üzerindeki beklenmedik Togg sürprizi dikkatleri çekti.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: İşte yerli e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi!

Ehliyet üzerinde Togg silüeti olacak!

Ortaya çıkan bilgilere göre önümüzdeki dönemde ehliyetlerin üzerine sıradan bir otomobil yerine Togg silüeti konacak. Hatta emniyet kemeri ve sürücünün olduğu bir araba olacağı belirtildi. Bununla birlikte kimliklerde buradaki çipe yüklenebilecek. Ayrıca AB ve ISO regülasyonları ile uyumlu hale getirildi.

Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımız da dün açıkladılar, inşallah ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz. Yeni yerli e-pasaportumuz, TÜBİTAK AKİS İşletim Sistemli temassız çipe ve birçok yeni güvenlik ögesine sahip. Yeni yerli e-pasaportta sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılmıştır. Tasarımı, özgün bir tasarımdır. Pasaportun her sayfasında, ülkemizin bir şehrine ait tarihi, kültürel ve manevi değerlere ait görseller, şehre özel bitki görselleri gibi tasarım özellikleri yer alacak.

Yapılan açıklama içerisinde daha önce Avrupa'daki bir firma tarafından üretilen e-Pasaportların, bundan sonra yerli olarak imal edileceği söylendi. Devam eden çip krizi nedeniyle ilgili firmanın tedarik konusunda sıkıntı yaşaması sonucu yerli olması yönünde adımların atıldığı ve kısa sürede seri üretime başlanacağı belirtildi. Ayrıca pasaportların üzerindeki Turkey ibaresinin Türkiye olarak değiştirileceği söylendi.

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