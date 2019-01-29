Son Dakika Haberleri: Yeni Ehliyetli Sürücü Aracıyla Takla Attı

Yeni Ehliyetli Sürücü Aracıyla Takla Attı

28 dakika önce

İstanbul'da E-5 Karayolu Edirnekapı mevkiinde ehliyetini yeni alan şahıs, otomobiliyle takla attı.

Yeni Ehliyetli Sürücü Aracıyla Takla Attı, System.String[]
İstanbul'da E-5 Karayolu Edirnekapı mevkiinde ehliyetini yeni alan şahıs, otomobiliyle takla attı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında E-5 Karayolu Edirnekapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine giden Metin K., yönetimindeki 34 ZPP 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobile çarparak takla attı. Metin K., kendi imkanlarıyla araç içerisinden dışarı çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ehliyetini yeni alan ve babasına ait olan otomobille kaza yapan sürücü Metin K., kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:21 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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