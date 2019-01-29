Yeni Ehliyetli Sürücü Aracıyla Takla Attı
28 dakika önce
İstanbul'da E-5 Karayolu Edirnekapı mevkiinde ehliyetini yeni alan şahıs, otomobiliyle takla attı.
İstanbul
'da E-5 Karayolu Edirnekapı mevkiinde ehliyetini yeni alan şahıs, otomobiliyle takla attı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında E-5 Karayolu Edirnekapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine giden Metin K., yönetimindeki 34 ZPP 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobile çarparak takla attı. Metin K., kendi imkanlarıyla araç içerisinden dışarı çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ehliyetini yeni alan ve babasına ait olan otomobille kaza yapan sürücü Metin K., kazayı yara almadan atlattı.
Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:21 Kaynak: İHA
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