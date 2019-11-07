Son Dakika Haberleri: Yeni ekipmanlar Salihli çiftçisinin hizmetine sunuldu
Son Dakika Güncel Yeni ekipmanlar Salihli çiftçisinin hizmetine sunuldu

Yeni ekipmanlar Salihli çiftçisinin hizmetine sunuldu

7 saat önce

Salihli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yeni alınan çubuk kırma, gübre dağıtma ve gübre gömme makineleri çiftçilerin kullanımına sunuldu.

Yeni ekipmanlar Salihli çiftçisinin hizmetine sunuldu, System.String[]

Salihli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yeni alınan çubuk kırma, gübre dağıtma ve gübre gömme makineleri çiftçilerin kullanımına sunuldu. Yeni alınan alet ve ekipmanlar Ziraat Odası önünde sergilendi.


Çiftçilerin en önemli giderlerinin başında tarım alet ve ekipmanları geldiğini belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, bölge çiftçisinin yükünün azaltılması için oda olarak üreticilere kiralanan tarım alet ve ekipmanlarını yenilediklerini söyledi.


Tarım alet ve ekipmanları çiftçilerin talepleri doğrultusunda yenilediklerini belirten Yalvaç, oda yönetim ve meclis üyelerinin kararı ile 4 adet çubuk kırma, 2 adet gübre dağıtma ve 1 adet gübre gömme makinasının (ters dağıtma) alımını gerçekleştirdiklerini belirtti.


Salihli Ziraat Odası olarak her ürünün hasadında üreticinin yanında olduklarını belirten Yalvaç, "Söz verdiğimiz gibi her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Salihli, Yalvaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
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