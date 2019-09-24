Son Dakika Haberleri: Yeni Ekonomi Programı için TÜSİAD'dan 5 temel soru
Son Dakika Ekonomi Haber

Yeni Ekonomi Programı için TÜSİAD'dan 5 temel soru

2 gün önce

İş dünyasının Yeni Ekonomi Programı'ndan (YEP) neler beklediğini DÜNYA'ya anlatan TÜSİAD Başkanı Kaslowski ekonomi yönetiminden 'güveni yeniden inşa edecek adımlar atmasını' istiyor.

Yeni Ekonomi Programı için TÜSİAD'dan 5 temel soru, System.String[]

İş dünyasının Yeni Ekonomi Programı'ndan (YEP) neler beklediğini DÜNYA'ya anlatan TÜSİAD Başkanı Kaslowski ekonomi yönetiminden 'güveni yeniden inşa edecek adımlar atmasını' istiyor.

Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız
Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı: "Kayıtta mısın? Çekin beni" Cami imamının çocuklara korku filmi izletmesi ailelerin tepkisini çekti İngiliz perakende devi Sainsbury's 115 şubesini kapatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 08:35:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Ekonomi Programı için TÜSİAD'dan 5 temel soru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]