Yeni Ekonomi Programı için TÜSİAD'dan 5 temel soru
2 gün önce
İş dünyasının Yeni Ekonomi Programı'ndan (YEP) neler beklediğini DÜNYA'ya anlatan TÜSİAD Başkanı Kaslowski ekonomi yönetiminden 'güveni yeniden inşa edecek adımlar atmasını' istiyor.
İş dünyasının Yeni Ekonomi Programı'ndan (YEP) neler beklediğini DÜNYA'ya anlatan TÜSİAD Başkanı Kaslowski ekonomi yönetiminden 'güveni yeniden inşa edecek adımlar atmasını' istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:40
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