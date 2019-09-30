Son Dakika Haberleri: Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021...
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Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021...

1 saat önce

Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.

Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021..., System.String[]

Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:24 Kaynak: AA
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