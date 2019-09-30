Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021...
1 saat önce
Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:24 Kaynak: AA
Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.
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