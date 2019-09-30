Son Dakika Haberleri: Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er...
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Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er...

1 saat önce

Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendi.

Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er..., System.String[]

Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendi

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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