"Yeni ekonomiye" odaklanan Sabancı'dan iki dijital satın alma - Son Dakika
Üye Girişi

"Yeni ekonomiye" odaklanan Sabancı'dan iki dijital satın alma

29.04.2022 10:39
"Yeni ekonomiye" odaklanan Sabancı'dan iki dijital satın alma

Sabancı Holding, veri odaklı dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM ile siber güvenlik (operasyonel teknolojiler) konusunda dünyanın önde gelen startuplardan birisi olan Radiflow'u bünyesine kattı.

Sabancı Holding, veri odaklı dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM ile siber güvenlik (operasyonel teknolojiler) konusunda dünyanın önde gelen startuplardan birisi olan Radiflow'u bünyesine kattı.

Sabancı Holding açıklamasına göre, "yeni ekonomiyi" 5 yıllık küresel büyüme stratejisinin merkezine alan Sabancı Topluluğu, dijital teknolojiler alanındaki yatırımlarını hızlandırdı. 2025 yılı sonuna kadar, yeni ekonomi alanında banka dışı gelirlerini ikiye katlamayı hedefleyen Sabancı Holding, bu kapsamda iki önemli global satın alma gerçekleştirdi.

Veri odaklı dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM ile siber güvenlik (operasyonel teknolojiler) konusunda dünyanın önde gelen startuplardan birisi olan Radiflow'u bünyesine katan Sabancı Holding, bu satın almalarla birlikte dijital alandaki küresel ayak izini de güçlendirmiş oldu.

Sabancı Holding'in, "yeni ekonomi" stratejisi kapsamında dijital işlerini global ölçekte yönetmek üzere Hollanda'da kurduğu Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) ile dünyanın farklı coğrafyalarına kendi teknoloji çözümlerini sunacak.

"Sabancı'yı dünya şirketi yapma yolunda önemli bir pozisyona taşıyoruz"

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmesine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, çatı şirketleri DxBV aracılığıyla gerçekleştirdikleri bu iki satın almayla birlikte, dijital işlerde önemli bir atılım dönemine girdiklerini belirtti.

Daha önce de kamuoyuna ve yatırımcılara açıkladıkları üzere gelecek 5 yıldaki yatırımların yüzde 75'inin "yeni ekonomi" adını verdikleri enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarında olacağını ifade eden Alper, şunları kaydetti:

"Dijital teknolojiler kapsamında belirlediğimiz 4 öncelikli sektör olan siber güvenlik, dijital pazarlama, ileri veri analitiği, nesnelerin interneti alanlarında organik ve inorganik büyümemizi hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla, yeni ekonominin Sabancı Topluluğu'nun banka dışı gelirlerindeki payı yüzde 6'ya ulaşmış durumda. Hedefimiz bu oranı 2025 sonunda yüzde 13 seviyesine ulaştırmak. Stratejik hedeflerimizin bir parçası olan bu yatırımları gerçekleştirerek Sabancı'yı dünya şirketi yapma yolunda önemli bir pozisyona taşıyoruz."

"Beş kıtada global çözümler sunacağız"

DxBV Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler de satın alma sözleşmeleri imzalanan SEM ve Radiflow şirketlerinin, bulut ve yazılım hizmetleri sunan SabancıDx ile çok güçlü bir sinerji oluşturacağını belirtti.

Zaimler, şu ifadeleri kullandı:

"Yaratacağımız bu sinerji ile bir yandan geniş bir yelpazede global çözümler sunarken, bir yandan da dijital teknolojiler alanında küresel ayak izimizi pekiştireceğiz. Bu üç yapının, geçtiğimiz aylarda kurulumunu tamamladığımız DxBV şirketi çatısı altında faaliyet gösterecek olması da hedeflediğimiz bu sinerjiyi çok daha güçlü kılacak. SabancıDx ile bulut ve yazılım hizmetleri verirken, kritik altyapıları işleten sektör ve şirketler için siber güvenlik çözümlerimizi ise Radiflow sağlayacak. Tüketici pazarlaması alanında ise SEM firmamız müşterilerimize ileri düzey veri analizi yaparak benzersiz bir hizmet sunacak. Beş kıtada global çözümler sunan bu üç şirketimize Sabancı Üniversitesi'nin Ar-Ge gücünü de eklediğimizde, 2025 sonunda bir 'unicorn'umuz olma potansiyelini görüyoruz."

Dijital işler, DxBV çatısı altında toplanacak

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, Hollanda'da kurulan ve Sabancı Holding'in yüzde 100 iştiraki olan DxBV bünyesinde faaliyet gösterecek olan SEM ve Radiflow şirketlerinin satın almalarına ilişkin kapanış işlemlerinin, gerekli yasal izin ve onayların alınması şartıyla, 2022 yılı üçüncü çeyrek sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

DxBV'nin gerçekleştirmeyi planladığı yatırım projelerinin seyrine bağlı olarak, öngörülen büyümesini desteklemek üzere mevcut 10 milyon dolar olan sermayesinin 120 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

YORUMLAR
500
MÜSİAD 32. yıl dönümünde Türkiye'nin gücüne güç katanları ödüllendirecek MÜSİAD 32. yıl dönümünde Türkiye'nin gücüne güç katanları ödüllendirecek Gol düellosu Feyenoord'un Gol düellosu Feyenoord'un

Sabancı Holding, Hollanda, Ekonomi, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yeni ekonomiye' odaklanan Sabancı'dan iki dijital satın alma - Son Dakika


Son Dakika
10:59 29 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
10:51 e-Devlet'ten yeni bir uygulama geliyor! Farklı tarifeler ve ücretler karşılaştırılabilecek
10:10 Kılıçdaroğlu'ndan 10 gündür elektriği kesik olan AK Parti seçmeni aileye ziyaret: 4 aydır kiralarını da ödememişler
10:45 Türkiye'de filmleri aratmayan esir takasının başrolündeki Rus pilot konuştu: İnsanlık dışı işkencelere maruz kaldım
10:43 Murat Dalkılıç, evlilik sorusunu duyunca röportajı yarıda keserek kaçtı
10:38 Kavala kararını eleştirdiği için eşi valilikten alınan AK Partili Hüseyin Kocabıyık: Aynı yerdeyim, dava hukuksuz!
10:31 Akşener, tahliye edilen İYİ Partili Alp Emeç ile görüntülü konuştu! O anları "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" notuyla paylaştı
10:26 Zelenski o anları ilk kez anlattı: Rus ordusu savaşın ilk saatlerinde beni öldürmeye çok yaklaştı
10:11 Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 75,1 arttı: 8 milyar 169 milyon dolar
10:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların tavaf ettiği anlar! Etten duvar örüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 11:15:01. #1.12#
SON DAKİKA: "Yeni ekonomiye" odaklanan Sabancı'dan iki dijital satın alma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement