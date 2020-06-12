Yeni Electronic Arts Oyunları Steam Mağazasına Geldi - Son Dakika

Bu hafta Steam mağazasına yeni yeni Electronic Arts oyunları eklendi. Battlefield, Mass Effect ve Star Wars: Battlefront oyunları indirimli olarak sizi bekliyorlar.



Electronic Arts, yayıncısı olduğu oyunları 2011 yılı itibarıyla faaliyete soktuğu ve Origin adını verdiği dijital mağazası üzerinden oyuncular ile buluşturuyordu. Geçtiğimiz sene içerisinde bu oyunları daha fazla oyuncuya ulaştırabilmek için harekete geçmiş olan Amerika menşeli yayıncı, Ekim ayında Valve ile yaptığı anlaşmanın duyurusunu yapmıştı.



Gerek The Saboteur oyununun 2018 yılında Steam üzerinde oynanabilmiş olması, gerekse de geçtiğimiz yılın Mart ayında mağazanın için yeni kütüphane tasarımının gösteriminde Mirror's Edge Catalyst oyununun da görünmesi sonrasında duyuru için bekleyişe geçmiştik.



Ekim ayında ise Origin ve Steam arasında entegrasyon sağlanmış ve ilk olarak Star Wars Jedi: Fallen Order ile Electronic Arts oyunları mağazadaki yerlerini almaya başlamışlardı. Geçtiğimiz hafta aralarında Dragon Age, Need for Speed ve Unravel serisi ile birlikte, Crysis 3, Mirror's Edge Catalyst ve Burnout: Paradise Remastered oyunlarının bulunduğu çok sayıda Electronic Arts oyunu Steam mağazasına eklenmişti.



Dokuz Yeni Electronic Arts Oyunu Steam Mağazasında



Bugün itibarıyla Steam mağazasına Battlefield, Mass Effect ve Star Wars: Battlefront oyunları da eklendiler. Dahası ise indirilebilir içerikleriyle birlikte % 50 - 75 arasında değişen indirim oranlarıyla satılıyorlar.



Yeni eklenen oyunların tam listesi ise şöyle:



Battlefield 1

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield V

Battlefield: Hardline

Mass Effect 3

Mass Effect: Andromeda

Star Wars: Battlefront

Star Wars: Battlefront II



Son olarak Amerika menşeli yayıncı, yaptığı Twitter paylaşımı ile daha fazlasının yolda olduğunu müjdeledi. Bunların arasında, bildiğiniz gibi EA Access servisinin bu Yaz mevsiminde Steam mağazasına gelecek oluşu da var.