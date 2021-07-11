TSK envanterine 'sancak' da katıldı

TSK'nın elektronk harp gücü envanterine bir yeni araç daha katıldı. Stratejik muahrebe sistemlerini etkisiz hale getirme özelliği bulunan Sancak, yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş band almaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi yetenekleri ile Mehmetçik'e etkin araçlarından biri olacak.

Sancak'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Mehmetçik'e yeni elektronik harp gücü 'SANCAK'. Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi 'SANCAK'ı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.