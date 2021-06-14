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Yeni Emek ve Erenköy'e kapalı pazar yapılacak - Son Dakika

Yeni Emek ve Erenköy'e kapalı pazar yapılacak

14.06.2021 11:38
Yeni Emek ve Erenköy'e kapalı pazar yapılacak, System.String[]

Kepez Belediyesi, pazarcı esnafının katkısı ile Yeni Emek ve Erenköy mahallelerindeki pazar yerlerinin üstünü çatı ile kapatıyor.

Kepez Belediyesi, pazarcı esnafının katkısı ile Yeni Emek ve Erenköy mahallelerindeki pazar yerlerinin üstünü çatı ile kapatıyor. Kapalı pazar projesiyle esnafa ve vatandaşa konforlu ortamda alışveriş imkanı sunulacak.

İlçe sakinlerine ve esnafa rahat bir ortamda alışveriş imkanı sunabilmek amacıyla 12 yeni semt pazarı, 2021 yatırım programına alındı. İlçenin kırsal bölgesindeki Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler mahalleleri için projelendirilen çatılı semt pazarlarının yapımı eş zamanlı olarak başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün üçüncü döneminde vaat ettiği 123 projesi arasında yer alan köy pazarı ile bölgedeki çiftçiler, ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturabilecek.

"Sokak pazarları kalkıyor, kalıcı pazarlar geliyor"

Kepez Belediyesi, imar planında kalıcı pazar alanları oluşturarak, sokak üzerinde kurulan semt pazarlarını da kaldırıyor. Masa Dağı bölgesindeki Çankaya, Kütükçü ve Yavuz Selim mahallelerinde, imar planıyla oluşturulan pazar alanlarında, açık semt pazarları inşa edildi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu pazarların üstünün önümüzdeki yıllarda kapatılacağını açıklamıştı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde, 6120 Sokak'ta kurulan Çarşamba Pazarı ile Çankaya Mahallesi'nde 6376 Sokak'ta kurulan Pazartesi Pazarı'nın, mevcut esnafıyla imar planında pazar yeri olarak belirlenen alana taşınması için ilgili belediye meclis kararı alındı.

"Şehirleşen Ahatlı'ya da modern pazar"

Ahatlı Mahallesi'ne de kapalı pazar kazandırıldı. Önceki yıllarda uygulama imar planındaki pazar alanına yapılan, açık semt pazarının üstü kapatılıyor. Cuma günleri 3197 Sokak'ta hizmet veren bin 785 metrekare büyüklüğündeki pazar yerinin üstüne çatı yapılmasına yönelik inşaat çalışması devam ediyor.

"Esnaf işbirliği ile iki mahalleye kapalı pazar"

Mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözülerek, yeni bir şehir kimliği kazandırılan Erenköy ve Yeni Emek mahallelerine de kapalı pazar müjdesi geldi. Kapalı pazarlar, mülkiyeti belediyeye ait olan, imar planında pazar yeri gözüken ve hali hazırda pazar kurulan alana inşa edilecek. Modern semt pazarları, belediye ve iki mahallede kurulan pazar yerlerini kullanmakta olan esnaftan oluşan kooperatif işbirliği ile yapılacak.

"Esnafın kapalı pazar alanı talebi meclisten geçti"

Erenköy ve Yeni Emek mahallelerine kurulan pazarların esnafı, pazar yerinin üstünün açık olmasından dolayı yazın sıcaktan, kışın ise yağmurdan etkilendiklerini; elektrik ve su sorunu yaşadıklarını belirtiler. Her iki pazarın esnafı; bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak, nitelikli ve modern bir ortamda satış yapabilmek amacıyla kooperatif kurdu.

Kooperatifler, hazırlayacakları ve belediyenin onaylayacağı proje kapsamında Erenköy ve Yeni Emek mahallelerindeki açık semt pazarlarının üstünü kapatmak istediklerini de bir dilekçe ile belediyeye ilettiler. Pazarcı esnafının bu talebi de, Kepez Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısında görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

"Kepez'e bu yıl 12 yeni semt pazarı"

Meclis kararının resmiyet kazanmasından sonra Kepez Belediyesi ve esnaf kooperatifleri işbirliği ile Erenköy ve Yeni Emek kapalı pazarlarının inşasına başlanılacak.Bu yıl içerisinde yapılması planlanan Erenköy ve Yeni Emek kapalı semt pazarlarında, zabıta ofisi, modern tuvaletler ve çay ocağı üniteleri bulunacak. Kapalı pazar alanının ışıklandırma ve ses sistemi de olacak.Başkan Hakan Tütüncü de, bu yıl 12 yeni semt pazarını yatırım programına aldıklarını belirterek, "Yatırım programına aldığımız 12 yeni semt pazarıyla hemşerilerimize, esnafımıza daha modern ve rahat bir ortamda alışveriş imkanı sağlarken, mahallelerimize de önemli bir değer kazandıracağız" dedi. - ANTALYA

Yeni Emek ve Erenköy'e kapalı pazar yapılacak
Yeni Emek ve Erenköy'e kapalı pazar yapılacak
Yeni Emek ve Erenköy'e kapalı pazar yapılacak

Kepez Belediyesi, Erenköy, Kepez, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni Emek ve Erenköy'e kapalı pazar yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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