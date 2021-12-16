Yeni emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Efeler'in Yedieylül Mahallesi 1008 Sokak'ta meydana gelen olayda Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve iki ay önce emekli olup Aydın'a yerleşen H.Y., evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan H.Y., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

H.Y.'nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. H.Y.'nin eşi ve yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.