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Yeni emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Yeni emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu

16.12.2021 17:21

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki ay önce emekli olarak Aydın'a yerleşen polis memuru, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Efeler'in Yedieylül Mahallesi 1008 Sokak'ta meydana gelen olayda Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve iki ay önce emekli olup Aydın'a yerleşen H.Y., evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

İki ay önce emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan H.Y., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İki ay önce emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

H.Y.'nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. H.Y.'nin eşi ve yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yeni emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu

Emekli, Efeler, Aydın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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