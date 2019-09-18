Son Dakika Haberleri: Yeni Emeklilik Sistemi ve Kıdem Tazminatı Reformu ile Neler Değişecek?
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Yeni Emeklilik Sistemi ve Kıdem Tazminatı Reformu ile Neler Değişecek?

1 saat önce

İş Bankası İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Birim Müdürü Taner Işık, yeni emeklilik sistemi ve kıdem tazminatı reformu ile neler değişeceğini Wise TV'ye değerlendirdi.

İş Bankası İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Birim Müdürü Taner Işık, yeni emeklilik sistemi ve kıdem tazminatı reformu ile neler değişeceğini Wise TV'ye değerlendirdi.


Taner Işık konunun; işçi, işveren ve kamuyu ilgilendiren girift bir konu olduğunu belirtti. Zorunlu bireysel emeklilik sistemi, kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı fonunun entegre olduğu büyük bir fon yapısının kurulmasından bahseden Işık, "Bunun profesyonellerce işletilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi bir kurum kurularak daha şeffaf yönetilmesi gerektiği gibi üzerinde çokça tartışacağımız bir konu bu." dedi.

Yeni Emeklilik Sistemi ve Kıdem Tazminatı Reformu ile Neler Değişecek?

İş Bankası, İşçi, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:32 
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