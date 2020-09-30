Kuveyt devlet televizyonu, Emir Cabir el Sabah'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
ABD'de ölen 91 yaşındaki emir, sağlık sorunu nedeniyle uzun zamandır tedavi görüyordu.
Vefat haberinin ardından ülkede 40 günlük yas ilan edildi. Resmi dairelerdeki çalışmalara da üç gün ara verildi.
Kuveyt emirinin ölümünün ardından Veliaht Prens Şeyh Ahmed el Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğu duyuruldu.
Yeni emir yarın yemin ederek göreve başlayacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:12 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Yeni Emir yarın yemin edecek - Son Dakika