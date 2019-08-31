Yeni emisyon için 1 aylık uyum süresi
4 saat önce
Otomobiller ve hafif yolcu/ticari araçlarda, bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyelerine geçilecek.
Otomobiller ve hafif yolcu/ticari araçlarda, bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyelerine geçilecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:08
Otomotivde yeni dönem! 1 Ekim itibariyle yeni emisyon seviyelerine geçilecek Miras davasında ortaya çıktı: Naim Süleymanoğlu'nun 13 madalyası kayıp E-spor fırtınası devam ediyor! Ayda 10 bin TL ile 20 bin TL kazanan var Merkez Bankası başkan yardımcıları belli oldu