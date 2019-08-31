Yeni emisyon için 1 aylık uyum süresi

Otomobiller ve hafif yolcu/ticari araçlarda, bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyelerine geçilecek.

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