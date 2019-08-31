Son Dakika Haberleri: Yeni emisyon için 1 aylık uyum süresi
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Yeni emisyon için 1 aylık uyum süresi

4 saat önce

Otomobiller ve hafif yolcu/ticari araçlarda, bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyelerine geçilecek.

Yeni emisyon için 1 aylık uyum süresi, System.String[]

Otomobiller ve hafif yolcu/ticari araçlarda, bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyelerine geçilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:08 
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Otomotivde yeni dönem! 1 Ekim itibariyle yeni emisyon seviyelerine geçilecek
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