Yeni emlak ofisi açan veya açacak olanlar eğitime tabi tutulacak - Son Dakika

Yeni emlak ofisi açan veya açacak olanlar eğitime tabi tutulacak

Emlakçılar ve stajyer emlakçılar için son tarih 31 Mart olarak açıklandı

Kayıt dışı emlakçıların artık ev alım, satım işlemi gerçekleştiremeyecek

Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Arslan;

"2020 tarihinden önceki emlakçılar eğitimlerden muaf sayılacaklar"

DENİZLİ – Emlak sektöründe faaliyet gösteren emlakçılar ve emlakçılık yapmak isteyenler 31 Mart 2021 tarihine kadar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğüne giren yeni kararda stajyer olarak eğitim almaları gerekiyor. Bu kapsamda, Denizli'de de ilk grup emlakçı adaylarının eğitimine başlandı.

Resmi Gazetede 14 Ekim 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren yeni karara göre, emlakçılık mesleğini yapmak için en az lise mezunu, 100 saatlik bir eğitim alınması ve ardından 6 ay boyunca stajyer olarak emlak ofisinde çalışması gerekiyor. Emlakçılık mesleğine 14 Ekim 2020 tarihinden önce başlayanlar ise eğitimlerden muaf olacak. Yeni emlak ofisi açan ya da açacak olanlar 31 Mart 2021 tarihine kadar eğitimlerini alarak stajyer konumunda işlerine başlayabilecek.

Denizli Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Arslan, emlakçılık mesleği ile ilgili yeni alınan kararda neler olduğunu hakkında bilgiler verdi. Vatandaşların daha güvenli bir şekilde ev alım, satım işlemlerinde emlak ofislerine başvuruda bulunduğunda mağdur olmamaları için güvenirlik durumu arttırılmış olacağını açıklayan Arslan; "Emlakçılık mesleğini 14 Ekim 2020 tarihinden sonra yapacak olanların en az lise mezunu olma zorunluluğu var. Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesini alma zorunluluğu var, 100 saatlik eğitim programına katılmış olması gerekiyor. Lise mezunu olanların 12 ay, ön lisans, lisans ve yüksek lisans olanların 6 ayık staj yapma zorunluluğu var. Bu belgeyi almayanlar zaman zaman görüyoruz ki internet satış sayfalarında ilan veremeyecekler. Emlak ofisinde çalışan pazarlama, kiralama bölümünde çalışan emlakçılarında seviye 4 belgesi, sigortalı olması ve İl Ticaret Müdürlüğünde emlakçının yanında çalıştığına dair bilgi verilmesi gerekiyor. Buradaki amaç ayakçı olarak tabir ettiğimiz kayıt dışı emlakçıların piyasada faaliyet göstermesini engellemek amacıyla yapılmış bir düzenlemedir" dedi.

"14 Ekim 2020 tarihinden önceki emlakçılar eğitimlerden muaf sayılacaklar"

Emlakçılık mesleğine devam edenlerin illerinde bulunan İl Ticaret Müdürlüğüne başvurmaları konusunda uyaran Başkan Hakan Arslan; "Emlakçılar arasında yönetmelikten önce mesleğimizi icra eden ilkokul, ortaokul mezunları olan meslektaşlarımız vardı. Yönetmelikte Türkiye'de ki tüm oda başkanlarının bir araya gelerek hazırlamış olduğu, tavsiye ettiği şartlardan bir tanesi de meslektaşlarımızın korunması konusundaydı. 14 Ekim 2020 tarihinden önce vergi kaydı, oda kaydı olan emlakçıların mezuniyet şartı aranmaksızın, seviye 5 belgesi zorunlu olarak aranmadan, 100 saatlik eğitim programı sorulmadan, ilkokul, ortaokul mezunu olanların staj zorunluluğu kaldırıldı. Bu durumlarda muaf sayılacaklar ve 31 Mart 2021 tarihine kadar İl Ticaret Müdürlüğüne veya internet sitesi üzerinden bildirerek bu haklarını kazanacaklar. Bunu yapmayanlar haklarını kaybetmiş olacaklardır" diye konuştu.

"Gayrimenkuller için gerçek sahibi veya vekaletle yetkilendirilmiş olmasına dikkat"

Vatandaşların emlak ofislerinden danışmanlık alırken dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Hakan Arslan; "Bu hizmeti alacak olan vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken emlak ofislerinde bu belgesini alanlardan hizmet almalarını tavsiye ediyoruz. Vergi kaydı, oda kaydı olsa dahi belgeyi almaya hak kazanamayan emlakçıların bu mesleği yapmaları kanunen yasak. Emlakçı arkadaşlarımızın da hizmet almak isteyen vatandaşlarımızdan beyan ederek satacakları, kiralık olarak verecekleri gayrimenkulleri için gerçek sahibi olması veya vekaletle yetkilendirilmiş olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın da gayrimenkulün kendisiymiş gibi satılık veya kiralık olarak ilan girmeleri onlar için sakıncalı 5 bin ile 50 bin TL'ye kadar para cezası var" ifadelerini kullandı.