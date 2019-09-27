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Yeni emniyet müdürü göreve başladı

4 dakika önce

Ordu İl Emniyet Müdürü olarak görevini yürütmekteyken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürü olarak atanan Mehmet Erduğan göreve başladı.

Yeni emniyet müdürü göreve başladı, System.String[]

Ordu İl Emniyet Müdürü olarak görevini yürütmekteyken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürü olarak atanan Mehmet Erduğan göreve başladı.


Tekirdağ'ın yeni İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan için Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen karşılama törenine İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve emniyet personeli katıldı.


Göreve yeni başlayan Erduğan, "20.09.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürü olarak atanmış bulunmaktayım. Öncelikle bana bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş'a şükranlarımı sunuyorum. Görevimizi yaparken bütün birimlerimizle birlikte tek yumruk halinde şeffaf yönetim ve takım çalışmasını ön planda tutarak var olan potansiyelimiz en iyi şekilde değerlendirecek, ilimizde bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte uyum ve ahenk içerisinde hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emeklilerimizi de minnet ve şükranla anıyor, bu görevin şahsıma, emniyet teşkilatımıza ve Tekirdağ halkına hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:31 Kaynak: İHA
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