Son Dakika Haberleri: Yeni Emniyet Müdürü Karabulut'dan Vali Soytürk'e ziyaret
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Yeni Emniyet Müdürü Karabulut'dan Vali Soytürk'e ziyaret

1 saat önce

Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile İl Jandarma Komutanı Jandarma kıdemli Albay Hasan Başaklıgil Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Yeni Emniyet Müdürü Karabulut'dan Vali Soytürk'e ziyaret, System.String[]

Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile İl Jandarma Komutanı Jandarma kıdemli Albay Hasan Başaklıgil Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.


Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kilis Emniyet Müdürlüğüne atanan Mahmut Karabulut ile İl Jandarma Komutanı Jandarma kıdemli Albay Hasan Başaklıgil Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.


Vali Recep Soytürk, Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Karabulut'a yeni görevinde başarılar diledi.


Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette İl Emniyet Müdürü Karabulut ile İl Jandarma Komutanı Başaklıgil, güvenlik ve asayiş olay yeri hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdiği öğrenildi. - KİLİS

Mahmut Karabulut, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
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