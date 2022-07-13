Yeni emojiler geliyor! Herkesin yanlış kullandığı emojiye elveda - Son Dakika
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Yeni emojiler geliyor! Herkesin yanlış kullandığı emojiye elveda

13.07.2022 21:00
Yeni emojiler geliyor! Herkesin yanlış kullandığı emojiye elveda

2022 ve 2023 için yeni emojiler ortaya çıktı. 31 adet emojinin akıllı telefonlara ve Windows cihazlara gelmesi bekleniyor.

Akıllı telefonlardan çevrim içi sohbetin yaygınlaşmasıyla birlikte emojiler de günlük hayatın bir parçası haline geldi. Her yıl düzenli olarak yeni emojiler yayınlayan Emojipedia, 2022 ve 2023'ü kapsayan yeni paketin taslağını paylaştı. Bu yıl taslak listesinde 31 emoji bulunuyor.

Yıllar sonra 'çak bir beşlik' emojisi ortaya çıktı

17 Temmuz Dünya Emoji Günü'ne birkaç gün kala Emojipedia'dan yeni emojiler geldi. 31 adet emojinin Android, iOS ve Windows'a ekleneceğini duyurdu. Unicode Konsorsiyumu tarafından paylaşılan Emoji 15.0 paketi; karga, geyik başı, deniz anası ve çak bir beşlik gibi yeniliklere sahip.

Yeni emojiler geliyor! Herkesin yanlış kullandığı emojiye elveda

Önümüzdeki aylardan itibaren kullanıma açılması beklenen Emoji 15.0 sürümü, aslında yeni emojilerin her işletim sisteminde farklı görünebileceğini söylüyor. Fakat taslak şeklinde yayınlanan yeni emojiler, en azından nasıl görüneceklerine dair kullanıcılara fikir veriyor.

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Yeni paket içerisinde ilginç tasarımlar olsa da, kullanıcıların yıllardır yanlış kullandığı "katlanmış eller ??" emojisi nihayet yerini "çak bir beşliğe" bırakıyor. "Katlanmış eller" tasarımının aslında karşı taraftan rica etmek için kullanılması gerekiyordu.

Yeni "çak bir beşlik" emojisi ise yanlış kullanımı sonlandıracak gibi duruyor. Ancak mesajlaşma sırasında yeni beşlik emojisine alışmak biraz zaman alabilir.

Diğer yenilikler arasında ise şaşırarak titreyen bir yüz, pembe kalp, geyik, eşek, kaz, denizanası ve flüt bulunuyor. Fakat uzun zaman sonra ilk defa insan figürünü yansıtan bir emoji eklenmiyor olması şaşırtıcı duruyor.

Yeni emojiler geliyor! Herkesin yanlış kullandığı emojiye elveda

Emoji 15.0 desteğinin web siteleri ve işletim sistemleri için farklı zamanlarda sunulacağını hatırlatalım. Örneğin, geçen yılki Emoji 14.0 paketi Microsoft cihazlarına Şubat ayında gelmişti. Apple ve Twitter Mart'ta, WhatsApp ve Facebook ise Nisan'da kullanmaya başladı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

Emoji, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yeni emojiler geliyor! Herkesin yanlış kullandığı emojiye elveda - Son Dakika

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