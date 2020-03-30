Yeni emtia: Koruyucu maske
1 saat önce
Koronavirüs (Covid-19) küresel ekonomiye 'talep şoku' yaratsa da, maskeye olan talebi uçurdu.
Koronavirüs (Covid-19) küresel ekonomiye 'talep şoku' yaratsa da, maskeye olan talebi uçurdu. Salgın öncesinde aklımıza gelmeyen koruyucu maskelerin en büyük üreticisi Çin. Küresel maske üretiminin yarısı Çin'de gerçekleşiyor. Otomotivden moda devlerine üretim hatları maske için değişiyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:06
Son Dakika Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi