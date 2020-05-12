Yeni en yüksek binanın mimarı Calatrava: Dünyayı gelecek nesillere bulduğumuz gibi bırakmalıyız

Malmö'de Dönen Kule, Expo 2020'de Dubai Kanadı, Rio'da Yarın Müzesi ve şimdi de dünyanın yeni en yüksek binası Dubai Koyu Kulesi... euronews'in bu haftaki konuğu Mimar Santiago Calatrava, kariyerini nasıl seçtiğini ve kendisine ilham veren kaynakları anlattı. View on euronews