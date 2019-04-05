Yeni Ev, Ödül Töreni, Fashion Week, Etkinlik | Bir Haftada Neler Yaptım | Vlog - Sebile Ölmez

Yoğun geçen bir hafta sadece dışarıda gittiğim yerleri kısa kısa çekmeye çalıştım. Fashion Week, masaj, etkinlikler, showroomlar.

Yoğun geçen bir hafta sadece dışarıda gittiğim yerleri kısa kısa çekmeye çalıştım. Fashion Week, masaj, etkinlikler, showroomlar. O kadar hızlı, upuzun olmasın diye süper kısalttım ama yine de uzun bir video oldu. Yani mekandan mekana zıplarken hem sıkılmayacağınızı umut ediyorum, hem de benim yerime yorulur musunuz acaba diye endişe ediyorum D Bu ara hala da aynı tempo devam ediyor. Bu arada yeni eve taşındım ama internetimizin gelmesi aylar bulabilirmiş. Sonra anlatırım P> Hızlı abonelik için tıklayınız > Web Sitem

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