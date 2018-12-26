Son Dakika Haberleri: Yeni Evimde Benimle Devasa Yılbaşı Ağacı Süsleyin! | Evlog

Yeni Evimde Benimle Devasa Yılbaşı Ağacı Süsleyin! | Evlog

23 dakika önce

Yeni evimin alanı el verince, hemen çocukluk hayalimi gerçekleştirerek ilk yılbaşı ağacımı süsledim. Hep yapmak istediğim bir şeydi ama bu zamana kadar kısmet olmamıştı : )

Yeni evimin alanı el verince, hemen çocukluk hayalimi gerçekleştirerek ilk yılbaşı ağacımı süsledim. Hep yapmak istediğim bir şeydi ama bu zamana kadar kısmet olmamıştı : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:25 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursaspor'un Borcu 413 Milyon Lira Olarak Açıklandı Milyonluk Araçlar Yediemin Depolarında Günden Güne Çürüyor

Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak ABD, Suriye'den Çektiği Askerleri İçin Irak'taki Üssünü Hazırlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 20:48:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Evimde Benimle Devasa Yılbaşı Ağacı Süsleyin! | Evlog
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]