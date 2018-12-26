Yeni Evimde Benimle Devasa Yılbaşı Ağacı Süsleyin! | Evlog

Yeni evimin alanı el verince, hemen çocukluk hayalimi gerçekleştirerek ilk yılbaşı ağacımı süsledim. Hep yapmak istediğim bir şeydi ama bu zamana kadar kısmet olmamıştı : )

Yeni evimin alanı el verince, hemen çocukluk hayalimi gerçekleştirerek ilk yılbaşı ağacımı süsledim. Hep yapmak istediğim bir şeydi ama bu zamana kadar kısmet olmamıştı : )

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