Yeni evinin bahçesi okyanusa açılıyor: Bu manzara için 35 milyon harcadı - Son Dakika

Yeni evinin bahçesi okyanusa açılıyor: Bu manzara için 35 milyon harcadı

04.01.2021 15:27
Yeni evinin bahçesi okyanusa açılıyor: Bu manzara için 35 milyon harcadı, System.String[]

Stallone ile Flavin'in satın aldığı bu yeni malikane 2014 yılında inşa edildi.

Stallone ile Flavin'in satın aldığı bu yeni malikane 2014 yılında inşa edildi. Çok geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş olan malikanenin bahçesinde çeşitli tropikal bitkiler yer alıyor. Stallone çiftinin üç kızlarıyla birlikte yaşayacağı mülkün yedi tane yatak odası ve 12 tane banyosu bulunuyor. Ayrıca mülkün içinde çok kapsamlı bir spor salonu da bulunuyor. Yeni mülkün oturma odası 14 kişiyi rahatlıkla alabilecek kadar geniş. Stallone'nin satın aldığı bu yeni mülkün ana binasının yanı sıra iki tane de konuk evi var. Sylvester Stallone'nin bu yeni satın aldığının dışında birkaç tane daha mülkü bulunuyor. Yeni malikaneyi satın almadan önce Stallone, Los Angeles'ın Beverly Park bölgesinde yaşıyordu. Buradaki komşuları arasında Mark Wahlberg ve Eddie Murphy gibi ünlüler de bulunuyor. Stallone'nin Palm Springs, New York, Miami'de de lüks evleri bulunuyor.Kariyerinin ilk döneminde başarılı olabilmek için çok çaba harcayan, mesleki anlamda bozguna uğrayan Stallone yıllar içinde hem adını duyurdu hem de kendisine servet kazandıran gelirler elde etti. Aktörün net servetinin geçen yıl itibariyle 400 milyon dolar olduğu biliniyor.Gerçek adı Sylvester Enzo Stallone olan ünlü oyuncu ve yapımcı 1946'da İtalyan göçmeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Doğum sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle yüzünün sol kısmında bir felç oluştu. Bu yüzden bir süre konuşma bozukluğu yaşadı.Stallone anne ve baba ilgisinden yoksun olarak büyüdü. 11 yaşında ebeveyni ayrılınca o da babasının yanında yaşamaya başladı. 15 yaşında da annesi ve onun yeni eşinin yanına taşındı. Lise yıllarında dersleriyle değilse bile yan etkinlikler sayesinde dikkat çeken bir öğrenci oldu. Bu arada da okulda tiyatro çalışmalarına başladı.Stallone, okul yıllarında ilgi çekmek için elinden geleni yapıyordu. Buna tuhaf davranışlar da dahil. Bu yüzden birkaç kez okuldan uzaklaştırıldı. Sonra 1967 yılında Miami Üniversitesi'nde tiyatro bölümüne girdi. Ama iki yıl sonra mezun olmadan New York'a gitti.Orada para kazanmak için her işi yaptı. Bu arada bol bol tiyatro oyunları izledi. Stallone bir dönem yetişkin içerikli filmlerde rol aldı. Ama ne yaparsa yapsın yapımcıların ilgisini çekmeyi bir türlü başaramadı. 1971 yılında Woody Allen'ın Bananas adlı filminde kamera karşısına geçti.Aynı yıl Godfather filmi için teklif aldı ama kendine güvenemediğinden kabul etmedi. Oyunculukta istediğini bulamayacağını düşünen Stallone, kendini senaryo yazmaya verdi. 1974 yılında ilk evliliğini Sasha Czack ile yaptı. Bunun ardından da oyunculuk kariyerinde ilerlemek için California'ya gitti.Senaryosunu yazdığı Rocky filmi ise onun hayatının kırılma noktası oldu. Filmde başrol oynamak şartıyla senaryosunun filme uyarlanmasına izin verdi. Ondan sonra da sinema alanındaki başarılar birbirinin ardı sıra geldi. Sylvester Stallone Rocky serisinin ardından Rambo ile hep hayal ettiği mesleki başarıya da ulaştı. Ondan sonra da kariyer basamaklarını birer birer tırmandı.İlk eşi Sacha Czack'tan Sage Stallone ve Seargeoh Stallone adında iki çocuğu oldu. Büyük oğlu Sage, 2012 yılında hayata veda etti. Stallone, ikinci evliliğini 1985 ile 87 arasında Brigitte Nielsen ile yaptı. 1997 yılında Jennifer Flavin ile yaptığı üçüncü evliliği ise sürüyor. Bu evlilimten Sophio Rose, Scarlet Rose ve Sistine Rose adında üç tane kızı bulunuyor Stallone'nin.

Yeni evinin bahçesi okyanusa açılıyor: Bu manzara için 35 milyon harcadı

Sylvester Stallone, New York, Tiyatro, Miami, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yeni evinin bahçesi okyanusa açılıyor: Bu manzara için 35 milyon harcadı - Son Dakika Magazin


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